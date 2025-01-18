鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調升至140元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2025-01-18 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值170元，最低估值110元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予啟碁(6285-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。
啟碁(6285-TW)今(17日)收盤價為131.5元。近5日股價上漲1.54%，相關通信網路近5日上漲1%，集中市場加權指數上漲0.59%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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