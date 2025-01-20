鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)目標價調降至200元，幅度約3.61%
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 08:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對瑞儀(6176-TW)提出目標價估值：中位數由207.5元下修至200元，調降幅度3.61%。其中最高估值245元，最低估值165元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予瑞儀(6176-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立3位、保守悲觀1位。
瑞儀(6176-TW)今(17日)收盤價為195.5元。近5日股價上漲0%，相關光 電 業近5日下跌0.63%，集中市場加權指數上漲0.59%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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