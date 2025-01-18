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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)目標價調升至1440元，幅度約3.86%

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 08:10


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對台積電(2330-TW)提出目標價估值：中位數由1386.5元上修至1440元，調升幅度3.86%。其中最高估值1675元，最低估值1250元。

綜合評級 - 共有34位分析師給予台積電(2330-TW)評價：積極樂觀46位、保持中立2位、保守悲觀0位。

台積電(2330-TW)今(17日)收盤價為1120元。近5日股價上漲1.82%，相關半導體業近5日上漲1.27%，集中市場加權指數上漲0.59%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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