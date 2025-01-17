【量大強漲股整理】迎接金蛇年，獨家選股四大關鍵報你知?

鉅亨研報 2025-01-17 18:14

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 132.11 億元，投信賣超 14.51 億元，自營商賣超 7.56 億元，三大法人合計買超 110.04 億元 ，其中外資連續買超二日、投信連續賣超二日，自營商則由買轉賣。

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美股漲跌互見，市場消化銀行股財報、聯準會「鴿訊」與令人失望的零售銷售數據，標普 500 指數小跌 0.2%，終止連三日漲勢，(TSM-US) 台積電 ADR 因法說會報喜大漲 3.8%，助力費半收紅 0.18%，(UNH-US) 聯合健康因營收不如預期與費用驟升，股價收跌 6.04%，Nasdaq 指數下跌 0.89%，標普 500 指數下跌 0.21%，道瓊指數下跌 0.16%，費半指數上漲 0.18%，美國去年 12 月零售銷售月增 0.4%、年增 3.9%，低於市場預期，於市場預期、但持續穩健成長，顯示消費需求持續強勁，聯準會理事華勒表態不排除 3 月降息，令美債殖利率週四大幅下滑，Canalys 發布報告指出 Apple 2024 年在中國出貨量跌至第三，指標股 (AAPL-US) 蘋果大跌 4%，(NVDA-US) 輝達跌 1.9%，台股今日震盪收紅，終場上漲 122 點，收在 23,148 點，成交量達 3,203 億元，雖然近日台股呈現震盪，不過法人近期持續回補，三大法人買超 110.04 億元，其中外資連 2 買，今日再加碼 132.11 億元，連續兩日買超台股 385.64 億元，下周市場焦點將聚焦於美國市場動向，特別是周一川普正式就任美國總統後，是否推出意料之外的政策或措施，原則上只要美股不出現大幅下跌，台股下周多數時間可能在 23000 點上下區間震盪整理，因節前賣壓 1/13 先前爆量之際，已提前釋放，台股下周機會以周線收紅，為封關行情增添材火，台股短期內在外資加碼的助力下，仍有穩定表現的空間。

(2330-TW) 台積電上漲 1.36%，收在 1120 元，第 4 季營收季增 14%、毛利率 59%，都符合法人的預期，第 1 季展望也符合預期，資本支出介於 380 億~420 億美元高於預期，預估今年美元營收將成長將近 24~26%，未來五年年複合成長率 20%，匯豐、瑞穗目標價格維持 1,500 元、1,360 元，美銀證券調高至 1450 元；(2317-TW) 鴻海，平盤震盪，收在 173.5 元，輝達台灣分公司將於本周五舉行尾牙，輝達執行長黃仁勳已透露將親自來台與員工共度佳節，據了解，鴻海作為全球最大的 AI 伺服器供應商，是黃仁勳此次台灣之行的重要拜訪對象之一，雙方已經確認會議安排，但具體討論的議題仍保持保密，外界普遍預期，會議將主要圍繞輝達最新的 AI 伺服器產品，包括 GB200 的量產進度，以及預計在下半年推出的 GB300 的規劃情況；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.05%，收在 1430 元，輝達預計在第四季出貨 300 萬顆 N1X 晶片，並計劃於 2026 年出貨 1,300 萬顆 N1 晶片，這一計劃是輝達與台灣 IC 設計大廠聯發科合作的結果，根據估算，聯發科從這項合作中可望獲得 20 億美元的營收，佔其 2026 年預期營收的 8%，這顯示出兩家公司在 AI 和高效能運算領域的深度合作，並可能對聯發科未來的營收貢獻產生重要影響。

經濟日報冠軍股再度點火向上，領先預告的自動化機器人股點火!!

(3379-TW) 彬台，再度亮燈漲停! 再創波段新高! 食品、飲料及生物科技【自動化生產設備】的公司，11 月份營收達到 1.54 億元，年增 35.44%，2024 年 12 月營收 2.8 億，月增 82.97%，年增 127.4%，累計 2024 年累計營收：10.85 億元，年增 80.5%，法人有所著墨，爆發力可期~ 佳螢經濟日報短名預告後

連續四天拉出四根漲停板!

CPO 雙連捷運站，(3081-TW) 聯亞，今日創新高，收在 506 元，在矽光應用領域的布局正逐步進入收穫期，預計在 2025 至 2026 年間將迎來顯著的成長，並有望成為公司主要的營收引擎，聯亞近期計劃在 2025 年將包括 1.6T 在內的矽光產品，拓展至其他大型美國 ISP（網際網路服務提供商）客戶，並逐步擴大矽光技術在更多領域的應用，這些舉措預示著聯亞在矽光技術的持續創新與市場拓展上，將為公司未來的發展帶來強勁動能。

另外相關的車用股也表現亮眼， (5392-TW) 能率，亮燈漲停，受惠於車用產品比重增加，今年獲利可望優於去年，加上集團積極佈局機器人領域，獲市場肯定，能率創新近幾年啟動轉型，不追求營收成長，著重產品健康提升，製造方面朝車用 / 電動工具 / 機器人佈局，其中機器人部分，能率除投資日本專業機器人開發公司 Living Robot，亦攜手子公司 (2374-TW) 佳能、 (2250-TW) IKKA-KY (第一化成控股公司)、毅金開發機器人相關產品；公司另有能率網通等通販事業部。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師