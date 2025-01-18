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鉅亨速報 - Factset 最新調查：星座能源CEG-US的目標價調升至329元，幅度約6.82%

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對星座能源(CEG-US)提出目標價估值：中位數由308元上修至329元，調升幅度6.82%。其中最高估值378元，最低估值227.65元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予星座能源評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。

星座能源今(18日)收盤價為314.3元。近5日股價上漲6.82%，標普指數上漲0.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CEG市場預估目標價

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