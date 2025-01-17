鉅亨速報 - Factset 最新調查：Amer Sports, Inc.AS-US的目標價調升至33元，幅度約6.45%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 06:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Amer Sports, Inc.(AS-US)提出目標價估值：中位數由31元上修至33元，調升幅度6.45%。其中最高估值38元，最低估值19元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Amer Sports, Inc.評價：積極樂觀16位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Amer Sports, Inc.今(17日)收盤價為29.9元。近5日股價下跌6.45%，標普指數上漲0.32%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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