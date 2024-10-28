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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 22:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1元下修至0.98元，其中最高估值1.01元，最低估值0.97元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.01(1.02)1.251.41.61
最低值0.97(0.97)1.071.21.35
平均值0.99(1)1.131.291.46
中位數0.98(1)1.121.291.44

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值69.11億73.00億76.68億77.92億
最低值67.97億68.38億71.10億73.73億
平均值68.22億69.40億73.00億75.90億
中位數68.15億69.10億72.63億75.98億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.840.090.851.010.47
營業收入60.40億63.94億73.86億75.12億69.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Avantor Inc.(AVTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVTR

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