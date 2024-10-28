鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至0.98元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 22:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1元下修至0.98元，其中最高估值1.01元，最低估值0.97元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.01(1.02)
|1.25
|1.4
|1.61
|最低值
|0.97(0.97)
|1.07
|1.2
|1.35
|平均值
|0.99(1)
|1.13
|1.29
|1.46
|中位數
|0.98(1)
|1.12
|1.29
|1.44
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69.11億
|73.00億
|76.68億
|77.92億
|最低值
|67.97億
|68.38億
|71.10億
|73.73億
|平均值
|68.22億
|69.40億
|73.00億
|75.90億
|中位數
|68.15億
|69.10億
|72.63億
|75.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.84
|0.09
|0.85
|1.01
|0.47
|營業收入
|60.40億
|63.94億
|73.86億
|75.12億
|69.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Avantor Inc.(AVTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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