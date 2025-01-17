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鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至8.36元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.15元上修至8.36元，其中最高估值9.75元，最低估值7.63元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.75(9.1)10.510.94
最低值7.63(7.58)8.639.35
平均值8.46(8.22)9.410.11
中位數8.36(8.15)9.210

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值707.90億751.66億728.99億
最低值629.89億663.96億683.69億
平均值654.42億693.57億713.58億
中位數652.83億690.85億720.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.468.036.155.187.95
營業收入528.55億613.52億659.90億966.50億1,072.85億

詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMS

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