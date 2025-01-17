鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至8.36元，預估目標價為138.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.15元上修至8.36元，其中最高估值9.75元，最低估值7.63元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.75(9.1)
|10.5
|10.94
|最低值
|7.63(7.58)
|8.63
|9.35
|平均值
|8.46(8.22)
|9.4
|10.11
|中位數
|8.36(8.15)
|9.2
|10
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|707.90億
|751.66億
|728.99億
|最低值
|629.89億
|663.96億
|683.69億
|平均值
|654.42億
|693.57億
|713.58億
|中位數
|652.83億
|690.85億
|720.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.46
|8.03
|6.15
|5.18
|7.95
|營業收入
|528.55億
|613.52億
|659.90億
|966.50億
|1,072.85億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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