數發部推動跨機關合作與數位轉型：創新科技助力便民服務

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-17 18:02

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數位發展部於今（17）日就政府數位服務發展進行專題討論，次長林宜敬與數位政府司王誠明司長共同闡述數政司在推動數位建設中的關鍵角色。王司長強調，數政司以推動跨機關合作與數位化公共服務為核心，透過技術創新與安全防護，不僅提升了行政效能，也改善了民眾日常生活的便利性。

王司長說明，數政司的「T-Road」資料傳輸管道，是一項專為跨機關資料傳輸設計的重要基礎設施。該管道運用網路加密技術與高效能架構，確保政府資料在傳輸過程中的安全性與效率。

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例如，T-Road 已成功應用於全民防衛動員資訊整合系統的機密資料傳輸，以及國民法官身份查核與資格篩選過程中，確保資料安全可信。同時，全國資安 A 級機關已全面導入 T-Road，進一步提升跨機關協作能力。

王司長表示，在政府數位建設中，提升關鍵民生系統的韌性是數政司的核心任務之一。透過與資通安全研究院的合作，數政司於去年完成 39 項關鍵資訊系統巡檢，涵蓋教育、治安、醫療與交通等重要領域，確保各項服務穩定運行。

此外，數政司還為各部會提供技術指引，包括機房安全檢測、雲端應用成熟度評估及公有雲服務項目選用參考，確保政府資訊系統具備必要的韌性與穩定性。

王司長指出，數政司與各部會緊密合作，從解決民眾生活實際需求出發，推出多項便利且實用的數位服務。例如，財政部的手機報稅系統結合內政部行動自然憑證與申報平台，讓民眾可隨時隨地輕鬆完成申報。

環境部推出的廢車回收一站通，整合交通部、國稅局及環保局相關業務，讓廢車回收申請能一次完成多項流程，極大提升了效率。

王司長補充說明，雖然數政司本身並不直接面向民眾提供服務，但透過在技術支援、流程設計、計畫審查及法規檢視上的貢獻，數政司協助各部會運用數位科技提升服務品質，展現政府數位轉型的具體成效。

預算縮減的挑戰對數位建設帶來深遠影響，王司長也特別提到，若基礎網路建設如政府網際服務網 (GSN) 電路及 T-Road 傳輸系統的經費削減，可能導致跨機關資料傳輸效率降低。

例如，民眾目前可在全臺任意地區申請戶政業務，但若失去穩定的網路支持，將需返回原戶籍所在地辦理，造成不便；同時，政府機關如戶政、地政、公路監理及財稅等業務，倚賴網路進行快速資料查驗，若因預算問題中斷連線，相關業務可能回到繁瑣的紙本操作。

王司長強調，穩定的基礎建設與足夠的資源配置是現代化公共服務的基石。即使面對資源挑戰，數政司仍將全力確保現有服務的穩定運行，並積極尋求更高效的資源配置方案，減少對民眾生活的影響。