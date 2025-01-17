聯德控股-KY以伺服器應用及車用爲雙成長主軸 力拚獲利再攀高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-17 15:52

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聯德控股 - KY(4912-TW)) 在 2024 年相繼完成在東協的泰國、馬來西亞投資布局，並在去年前三季賺回超過半個股本，每股純益達 5.01 元，董事長徐啟峰今 (17) 日在集團旺年會中指出，期待集團營收 2025 年再向上成長，並朝向賺回一個股本的目標努力。

聯德控股 - KY 在 2025 年的成長動能主要在車用零組件及伺服器業務的成長，依目前聯德控股 - KY 訂單來看，公司今年伺服器業務至少將比去年增加 30%，並且占公司營收比重達到 35%，而車用業務則會比去年增長約 15%。

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聯德控股 - KY 已有能力供應水冷散熱、滑軌、機構件用於高階伺服器。

聯德控股為因應地緣政治風險，積極布局馬來西亞與泰國，徐啓峰點出，新增馬來西亞廠主要是生產滑軌與散熱零組件，預計將從 3 月起量產，供應給需要的海外客戶，新增泰國廠則是致力於生產車用零組件。