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鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估上修至-1.94元，預估目標價為148.50元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.97元上修至-1.94元，其中最高估值-1.42元，最低估值-2.08元，預估目標價為148.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.42(-1.76)-0.291.642.4
最低值-2.08(-2.25)-2.16-1.82-1.41
平均值-1.88(-1.98)-1.15-0.050.42
中位數-1.94(-1.97)-1.23-0.350.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.50億19.71億23.19億24.16億
最低值15.04億16.55億18.68億21.93億
平均值15.42億17.36億20.37億23.00億
中位數15.19億17.12億20.29億22.86億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.79-2.84-5.21-5.57-3.78
營業收入3.02億3.91億6.25億8.20億10.83億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTRA

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