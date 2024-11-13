鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估上修至-1.94元，預估目標價為148.50元
鉅亨網新聞中心 2024-11-13 16:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.97元上修至-1.94元，其中最高估值-1.42元，最低估值-2.08元，預估目標價為148.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.42(-1.76)
|-0.29
|1.64
|2.4
|最低值
|-2.08(-2.25)
|-2.16
|-1.82
|-1.41
|平均值
|-1.88(-1.98)
|-1.15
|-0.05
|0.42
|中位數
|-1.94(-1.97)
|-1.23
|-0.35
|0.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.50億
|19.71億
|23.19億
|24.16億
|最低值
|15.04億
|16.55億
|18.68億
|21.93億
|平均值
|15.42億
|17.36億
|20.37億
|23.00億
|中位數
|15.19億
|17.12億
|20.29億
|22.86億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.79
|-2.84
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|營業收入
|3.02億
|3.91億
|6.25億
|8.20億
|10.83億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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