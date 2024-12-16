鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉NTRA-US的目標價調升至182元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對那提拉(NTRA-US)提出目標價估值：中位數由176元上修至182元，調升幅度3.41%。其中最高估值209元，最低估值157元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予那提拉評價：積極樂觀20位、保持中立1位、保守悲觀1位。
那提拉今(16日)收盤價為166.55元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌0.64%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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