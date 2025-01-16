鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱撒娛樂(CZR-US)EPS預估下修至-1.44元，預估目標價為52.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 22:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對凱撒娛樂(CZR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.36元下修至-1.44元，其中最高估值-1.28元，最低估值-1.61元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.28(-1.28)
|1.64
|2.61
|2.61
|最低值
|-1.61(-1.61)
|0.44
|1.32
|2.61
|平均值
|-1.42(-1.39)
|1.17
|2
|2.61
|中位數
|-1.44(-1.36)
|1.15
|1.89
|2.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|113.88億
|119.08億
|123.25億
|122.11億
|最低值
|112.41億
|115.14億
|115.92億
|122.11億
|平均值
|113.12億
|117.32億
|120.27億
|122.11億
|中位數
|113.28億
|117.61億
|120.08億
|122.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-13.50
|-4.83
|-4.19
|3.64
|營業收入
|34.74億
|95.70億
|108.21億
|115.28億
詳細資訊請看美股內頁：
凱撒娛樂(CZR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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