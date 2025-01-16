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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱撒娛樂(CZR-US)EPS預估下修至-1.44元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對凱撒娛樂(CZR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.36元下修至-1.44元，其中最高估值-1.28元，最低估值-1.61元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.28(-1.28)1.642.612.61
最低值-1.61(-1.61)0.441.322.61
平均值-1.42(-1.39)1.1722.61
中位數-1.44(-1.36)1.151.892.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值113.88億119.08億123.25億122.11億
最低值112.41億115.14億115.92億122.11億
平均值113.12億117.32億120.27億122.11億
中位數113.28億117.61億120.08億122.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-13.50-4.83-4.193.64
營業收入34.74億95.70億108.21億115.28億

詳細資訊請看美股內頁：
凱撒娛樂(CZR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCZR

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