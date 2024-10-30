鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱撒娛樂(CZR-US)EPS預估下修至-0.91元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對凱撒娛樂(CZR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.85元下修至-0.91元，其中最高估值-0.66元，最低估值-1.26元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.66(-0.66)
|2.06
|2.66
|最低值
|-1.26(-1.01)
|0.97
|1.75
|平均值
|-0.94(-0.86)
|1.46
|2.24
|中位數
|-0.91(-0.85)
|1.57
|2.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|118.52億
|125.00億
|124.31億
|124.56億
|最低值
|113.65億
|115.84億
|115.92億
|124.56億
|平均值
|114.38億
|118.90億
|121.31億
|124.56億
|中位數
|113.94億
|118.83億
|122.18億
|124.56億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.03
|-13.50
|-4.83
|-4.19
|3.64
|營業收入
|25.28億
|34.74億
|95.70億
|108.21億
|115.28億
詳細資訊請看美股內頁：
凱撒娛樂(CZR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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