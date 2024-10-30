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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱撒娛樂(CZR-US)EPS預估下修至-0.91元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對凱撒娛樂(CZR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.85元下修至-0.91元，其中最高估值-0.66元，最低估值-1.26元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.66(-0.66)2.062.66
最低值-1.26(-1.01)0.971.75
平均值-0.94(-0.86)1.462.24
中位數-0.91(-0.85)1.572.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值118.52億125.00億124.31億124.56億
最低值113.65億115.84億115.92億124.56億
平均值114.38億118.90億121.31億124.56億
中位數113.94億118.83億122.18億124.56億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.03-13.50-4.83-4.193.64
營業收入25.28億34.74億95.70億108.21億115.28億

詳細資訊請看美股內頁：
凱撒娛樂(CZR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCZR

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