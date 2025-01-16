獨立金融機構跨業銷售最快Q1鬆綁 32家保經、3期貨商受惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-16 20:17

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為增進金融機構間跨業行銷效益，金管會修正合作推廣規範，擬將獨立的期貨商及保經公司納入可申請合作推廣的機構，預估非金控的 32 家保經公司及 3 家期貨商可望受惠，最快今年首季上路。

現行合作推廣規範適用對象包括銀行 (含信用合作社)、證券商及保險公司，得推介保險商品、國內基金及信用卡，以及銀行業務、保險業務與股務代理的代收件。

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銀行局副局長林志吉透露，期貨公會提出的建言是彙整在 2023 年金融總會金融建言白皮書當中，而保經公會則是在金管會主委彭金隆 2024 年金融業請益之旅中提出。

林志吉表示，此次新增「期貨經紀業務或期貨交易輔助業務之開戶」、「期貨經紀相關業務之代收件」為銀行、證券商及保險公司得合作推廣之項目，並應由期貨商或期貨交易輔助人所派合格業務員辦理。另保險經紀人公司限與信託業合作推廣推介保險金信託及代收件。

不過，並非所有的期貨商及保經公司皆可適用，金管會仍有訂定合作推廣的資格限制，包括資本適足性、具備內控制度、一定期間內有無重大裁罰等三大原則。

至於有多少業者能夠受惠此項開放措施？林志吉說明，國內目前有 38 家銀行及 23 家信合社，扣除金控旗下銀行 14 家，以及輸銀、花旗不辦理相關業務，最後應有 22 家國銀適用。保經公司方面，國內總計 433 家，但符合內控稽核規定的僅有 32 家。