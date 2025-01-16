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仁寶旗下宏智生醫憂可視系統 獲SNQ國家品質標章

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-16 17:29

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仁寶旗下宏智生醫憂可視系統，獲SNQ國家品質標章。(圖：宏智生醫提供)

仁寶 (2324-TW) 積極布局智慧醫療領域，旗下宏智生醫今 (16) 日宣布，「憂可視腦波壓力評估系統」經過專業評審團隊認可，獲得 SNQ 國家品質標章，證明憂可視系統不僅具創新性，在品質管理上也有卓越表現。 

宏智生醫說明，「憂可視腦波壓力評估系統」結合先進的腦波儀、直觀的圖形介面與 AI 演算法，擷取 90 秒放鬆狀態下的腦波，並透過雲端分析，生成客觀且量化的 SEA 分數 (1~10)，表示憂鬱症的機率。 


宏智生醫指出，「憂可視腦波壓力評估系統」可協助醫師更具體解釋病情，提升患者的病識感與治療依從性，還能作為企業或社區心理健康的初步篩檢工具，幫助篩出亞健康族說正視問題，並儘早尋求專業協助。 

此外，宏智生醫第二套產品 BDR 腦退化風險評估系統，主要辨識失智前驅期 MCU 風險，期望透過憂可視腦波壓力評估系統及 BDR 腦退化風險評估系統，在老年化社會中提升「樂活」品質。 

宏智生醫表示，除進入醫療體系，也將產品拓展至健康預防市場，為心理健康及腦健康篩檢提供客觀、量化的評估指數，助力早期識別健康風險。 

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仁寶宏智生醫智慧醫療SNQ國家品質標章

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