去年經濟是否「保五」明揭曉！專家：中國仍需更多財政刺激措施

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-16 17:21

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中國大陸將在周五 (17 日) 公布去年 GDP 數據，市場高度關注能否達成官方設定的 5% 左右目標，但專家最新指出，由於北京承諾的刺激措施尚未真正發揮作用，中國經濟還未出現投資者期待的轉變。

自去年 9 月底以來，中國決策官員下調利率並宣布大規模刺激計畫，但備受期待的財政支持措施細節恐要到 3 月 4 日登場的全國政協及全國人大會議召開時才會公布。

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貝萊德投資研究所周二 (14 日) 在一份週報中寫道：「中國的財政刺激措施尚不足以解決經濟成長的拖累。考量到中國的結構性挑戰，我們對長期持謹慎態度。」貝萊德此前適度增持中國股票，並稱若情況有變，準備買入更多股票。

儘管今年中國經濟成長率目標要到 3 月「兩會」才會公布，但中國經濟和財政高官過去兩周表示，財政刺激措施正在醞釀中且為刺激消費而發行的超長期國債將超過去年水準。

仲量聯行華北區研究部主管 Mi Yang 上星期表示，中國宣布的刺激措施將在今年開始生效，但可能需要一段時間才能看到顯著影響。今年商用不動產市場仍將面臨壓力，價格可能先加速下跌後才回升。

仲量聯行指出，去年北京 A 級商辦租金下跌 16%，今年料將下跌近 15%，部分商辦租金水準甚至接近 2008 年或 2009 年的水準。

為刺激內需，中國國家發改委、財政部上周三 (8 日) 宣布以舊換新政策，其中手機、平板電腦最高補貼人民幣 500 元，電腦、空調最高補貼 2000 元，新能源汽車最高補貼 2 萬元。此外，2025 年超長期特別國債用於支持「兩新」的資金總規模比去年大幅增加，具體數字將在 3 月公布。

中國財政部經建司司長符金陵表示，近日中央財政已下達 2025 年消費品以舊換新資金 810 億人民幣，以支持各地做好政策持續實施的銜接工作。

但野村證券首席中國經濟學家陸挺周二預估，銷售成長動能將在今年下半年消退，且新屋銷售低迷將限制家電需求。

惠譽中國首席分析師 Jeremy Zook 表示，中國房市尚未觸底，政府部門可能提供更直接的支援。儘管中國希望減少對房地產行業依賴，但經濟轉型脫離房地產仍十分困難。

高盛在 1 月 5 日出具研究報告示警，小型城市的高庫存水位顯示中國房價恐將進一步走跌，且住宅建設未來幾年恐仍將維持低迷局面。