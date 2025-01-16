盤中速報 - Worldcoin大漲8.71%，報2.21美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 16:06
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.71%，最新價格2.21美元，總成交量達1.13億美元，總市值16.40億美元，目前市值排名第 41 名。
近 1 日最高價：2.25美元，近 1 日最低價：1.96美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.20%
- 近 1 月：-22.96%
- 近 3 月：-1.34%
- 近 6 月：-21.65%
- 今年以來：-0.85%
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