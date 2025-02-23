盤中速報 - JITO大跌9.39%，報2.9美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-23 00:20
JITO(JTO)在過去 24 小時內跌幅超過9.39%，最新價格2.9美元，總成交量達0.38億美元，總市值8.67億美元，目前市值排名第 55 名。
近 1 日最高價：3.26美元，近 1 日最低價：2.82美元，流通供給量：295,768,325。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.69%
- 近 1 月：-6.50%
- 近 3 月：-20.80%
- 近 6 月：+18.58%
- 今年以來：-9.41%
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