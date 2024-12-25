集保結算所取得碳中和證書 目標2030年實現淨零排放

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-25 12:11

‌



集保結算所今 (25) 日宣布，通過英國標準協會 (BSI) ISO 14068-1 碳中和查證，為全球首家達成碳中和標準的集保機構，並承諾 2030 年實現淨零排放，以及率先響應原鄉碳匯養護專案，引領臺灣永續金融行動。

集保結算所董事長林丙輝表示，為實現淨零排放，公司於 2023 年積極導入碳中和標準，依據科學基礎減量目標，設定與控制升溫 1.5℃ 一致之短中長期減碳路徑，並以 2022 年為基準年，至 2030 年溫室氣體減量 98.4%，再搭配取得自然碳匯，進而達成淨零排放。

‌



集保結算所在 2018 年起即導入 ISO14064-1 溫室氣體盤查，依據營運特性制定減碳計畫並逐年執行，本次宣告達成 2023 碳中和，除透過實行各項節能減碳措施、搭配再生能源使用與推動員工共同打造綠色辦公室等減量作為外，殘存未減量之溫室氣體則向碳交所購買高品質碳權進行抵換。

而購買之碳權更涵蓋重新造林與紅樹林復育、協助落後地區國家取得安全飲水，以及協助東南亞及南亞地區國家發展再生能源等符合 10 項聯合國永續發展目標 (SDGs)。

為落實碳中和政策，集保結算所也於 11 月與原鄉總會簽署原鄉自然碳匯 MOU，期待透過原鄉碳匯養護專案，取得自然碳匯加速整體淨零進程，同時也帶動金融業對於自然碳匯及原住民山林的關注，促進碳移除與碳交易的持續發展。