台新銀推金蛇年「金庫納財禮盒」 教你四招開運旺財

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 20:37

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迎接 2025 金蛇年，台新銀行首次推出專為財富管理貴賓設計的「金庫納財禮盒」，限量 2888 個於全台 101 家分行贈送；同時為臨櫃辦理業務的客戶準備了 88888 瓶「聚財開運水」與 58888 份「旺年發財金」，關於蛇年如何開運旺財，台新銀行也分享四大密技。

一、將「氣泡開運水」與「聚財開運水」放在家中財位，於元宵節當日飲用。

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二、將「金庫納財禮盒」擺放於家中財位，紅包袋中放入 8800 元作為生財開運金。

三、運用 AI 賀卡與親友分享喜氣。

四、將「旺年發財金」放在皮夾或保險箱中，以招來全年財運。

台新銀行表示，金蛇年充滿機運與財富，今年特別為貴賓設計「金庫納財禮盒」，以圓形金庫門與蛇紋壓印裝飾，象徵開啟財富之門。禮盒內含紅包袋、氣泡開運水、發財金及 AI 賀卡，希望將財運與祝福獻給貴賓，並邀請他們開啟嶄新的財富篇章。

「聚財開運水」獨特之處在於選在吉時放入金庫，吸納滿滿財氣；而「旺年發財金」則經金山財神廟祈福加持，象徵四方納財、好運連綿。

此外，台新銀行也為 YBO 兒童會員準備了限量 5888 份金蛇小提燈，邀請家長在年節期間為孩子開立兒童帳戶，領取專屬禮物並教導理財觀念，為未來財務規劃奠定良好基礎。蛇年開運禮品自即日起至農曆年前於全台分行發送，數量有限，送完為止。

為滿足年終獎金理財規劃需求，台新銀行推出多項新春理財優惠，即日起至 3 月底，祭出「金優利新臺幣定存專案」，新資金臨櫃存入享最高 2% 年息；此外，新申購基金產品可享定期定額手續費 0 元的優惠。為了讓客戶更有彈性掌握匯率波動，線上換匯優惠天數也增至每週三和週五。