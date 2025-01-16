TikTok禁令發酵！過去七天小紅書在美國下載量暴增20倍

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-16 11:55

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Sensor Tower 的最新數據顯示，據估算，過去七天（當地時間 1 月 8 日至 1 月 14 日），小紅書在美國的行動應用下載量較此前七天（當地時間 1 月 1 日至 1 月 7 日）暴增逾 20 倍，較 2024 年同期增長超過 30 倍。

據《每日經濟新聞》周四（16 日）報導，月初至今，小紅書的總下載量，超過五分之一（22%）來自美國，2024 年同期這一比例僅 2%。

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另外，數據還顯示，2024 年 12 月小紅書在美國的下載量年增逾 130%。

隨著人們對 TikTok 禁令的擔憂日益擴大，小紅書迅速在美國走紅，成為蘋果應用商店下載量第一的免費 App。

據《CNBC》周一報導，小紅書已經登頂蘋果應用商店下載榜，緊隨其後的是 TikTok 旗下照片共享應用 Lemon8 和 OpenAI 旗下 ChatGPT。

許多 TikTok 創作者都在急於尋找可以繼續發布影片的替代方案，同時關注 TikTok 禁令到底會不會生效。