事關格陵蘭島！丹麥首相和川普通話了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-16 11:29

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近日美國總統當選人川普多次針對丹麥自治領地格陵蘭島發表擴張性言論，引發國際社會關注。根據丹麥首相辦公室發布的聲明，丹麥首相弗雷德里克森周三（15 日）與川普通話，討論丹麥、美國和格陵蘭島之間高度緊張的形勢。

據《路透社》報導，弗雷德里克森在電話中告訴川普，格陵蘭島是否脫離丹麥，由格陵蘭島自己決定。

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弗雷德里克森在與川普的通話中，還提到了格陵蘭島總理埃格德的聲明，即格陵蘭島是非賣品。

雙方還討論了烏克蘭戰爭、中東局勢等問題，談話持續了 45 分鐘。

近日川普表示，美國對格陵蘭島的控制是「絕對有必要」，不排除使用軍事或經濟行動（如對丹麥徵收關稅）來實現這個目標。

據媒體上周報導，丹麥政府已通過私下渠道向川普團隊傳遞消息，表示願就強化格陵蘭島安全或增加美國在島上軍事存在等問題進行討論，但丹麥拒絕將格陵蘭島出售給美國。

事實上，川普在第一任期內就在多個場合表達了美國向丹麥購買格陵蘭島的興趣，因為該島具有軍事、資源和貿易三重吸引力。

他曾取消對丹麥的訪問，因為丹麥首相稱美國購買格陵蘭島的想法「荒謬」。當時川普表示，丹麥首相的言論「令人厭惡」，也「不恰當」。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。

根據 2009 年《格陵蘭自治法》，格陵蘭島有選擇獨立的權利，但該島獨立需要得到丹麥的認可和支持。

專家認為，儘管格陵蘭島現已高度自治，但格陵蘭島距離真正獨立還有很長的路要走。格陵蘭島獨立呼聲日益高漲，但其與丹麥政府仍存在著千絲萬縷的關係。