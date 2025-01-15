期貨鑽石獎共17獎項 今年新增「財富管理」業務推展評選指標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 20:00

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期交所今（15）日公告「第 11 屆期貨鑽石獎活動辦法」，評選自 113 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日期間，國內期貨及選擇權交易量、未平倉量、交易量增減情形、店頭集中結算量與相關評選標準進行評比；另本屆將運用期交所商品對財富管理業務推展具有助益者，含運用期交所商品設計台幣計價結構型商品、舉辦財富管理研討會等納入特別貢獻獎指標。

期交所指出，期貨鑽石獎獎勵對象為：期貨業、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者、店頭結算會員與客戶及其他法人機構。

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本屆共設置 17 個獎項，針對積極參與期貨市場的不同業別，如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等，設置「交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎」；並就提供市場流動性之造市者設置「造市績效鑽石獎」，以及就店頭結算會員及客戶設置「店頭集中結算量鑽石獎」；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者設置「特別貢獻鑽石獎」。