期貨鑽石獎共17獎項 今年新增「財富管理」業務推展評選指標
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 20:00
期交所今（15）日公告「第 11 屆期貨鑽石獎活動辦法」，評選自 113 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日期間，國內期貨及選擇權交易量、未平倉量、交易量增減情形、店頭集中結算量與相關評選標準進行評比；另本屆將運用期交所商品對財富管理業務推展具有助益者，含運用期交所商品設計台幣計價結構型商品、舉辦財富管理研討會等納入特別貢獻獎指標。
期交所指出，期貨鑽石獎獎勵對象為：期貨業、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業、證券業、造市者、店頭結算會員與客戶及其他法人機構。
本屆共設置 17 個獎項，針對積極參與期貨市場的不同業別，如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等，設置「交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎」；並就提供市場流動性之造市者設置「造市績效鑽石獎」，以及就店頭結算會員及客戶設置「店頭集中結算量鑽石獎」；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者設置「特別貢獻鑽石獎」。
評選標準：依獎勵對象於 113 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日期間，國內期貨及選擇權交易量、未平倉量、交易量增減情形、店頭集中結算量與相關評選標準進行評比；另本屆將運用期交所商品對財富管理業務推展具有助益者，含運用期交所商品設計臺幣計價結構型商品、舉辦財富管理研討會等，納入特別貢獻鑽石獎入選標準。
期交所期望透過持續舉辦期貨鑽石獎活動，鼓勵期貨業者及法人機構依照需求妥善運用我國期貨商品，積極爭取獎項榮譽提升能見度，以增加我國期貨市場流動性，充分發揮期貨價格發現及避險增益功能。其餘詳情，請上期交所網站 (www.taifex.com.tw) 查詢。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇