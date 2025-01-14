期交所交易量連5年破3億口 去年日均163萬口創新高 今年上看4億口

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 18:15

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臺灣期貨交易所今 (14) 日舉行歲末記者餐會會，期交所董事長吳自心表示，113 年期貨市場交易量達 3 億 9,547 萬 1,441 口，較 112 年成長 21.8%，日均量為 163 萬 4,180 口，較 112 年成長 20.3%，交易量及日均量均創歷史新高，已連續 5 年突破 3 億口。期交所總經理周建隆則表示，希望今年能突破 4 億口。

113 年臺灣期貨市場四大主力商品日均量依次為：臺指選擇權 799,204 口、小型臺指期貨 314,176 口、股票期貨 281,595 口及臺股期貨 160,723 口。113 年夜盤交易量亦創紀錄新高，夜盤日均量達 54 萬餘口，貢獻全市場日均量 33%。另法人參與比例達 52.73%，亦較 112 年成長 0.84%。



回顧 113 年，期交所推出 7 月推出微型臺指期貨，上市後至年底日均量已突破 14 萬口，躍升為期交所第 5 名商品，亦帶動臺指相關期貨商品大小微臺期日均量達 61 萬口，較上半年成長近 4 成。12 月推出臺灣中型 100 指數期貨。陸續將大小台積電期貨、聯電期貨、元大美債 20 年 ETF 期貨及日本東證期貨納入夜盤交易，夜盤商品已達 30 項。另積極推動 ETF 期貨加掛小型契約，目前已有 0050 ETF 期貨及 0056 ETF 期貨的小型契約。



展望 114 年，吳自心表示，期交所將持續推動重要相關業務，主要推動：週五到期臺指選擇權：114 年將持續推動多元商品，規劃推出週五到期之臺指選擇權週契約，每週五到期結算，提供交易人除週三到期契約之外另一個選擇，交易人可因應不同市況，更精準地執行交易策略。此外亦積極研議具特色之國內股價類商品，持續擴展交易與避險工具選擇，滿足市場日益多元化需求，鞏固我國期貨市場競爭力。

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在交易制度方面，將擴增夜盤商品；結算制度方面：將優化及擴展店頭集中結算業務：協助主管機關推動新臺幣 IRS 實施應集中結算，研擬各項措施以完善風險控管維護市場安全。亦爭取英國及加拿大永久 QCCP 認可，增加外資參與，助益店頭集中結算業務穩定成長。



此外，吳自心強調，將強化我國期貨市場風控機制；接軌國際風險控管及監理趨勢，參考國際主要結算機構做法，增加每日反向壓力測試，使財務安全防衛資源適足性評估更臻縝密周全。另規劃建置結算會員保證金預警資訊，助益結算會員預為因應，強化風險控管效能。