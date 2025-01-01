幫你看緊荷包！期交所「期貨交易風險模擬平台」上線 可模擬損益及保證金試算

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-01 10:53

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平台主要功能包括部位管理、保證金試算、敏感度分析及情境分析等。部位管理功能提供 Greeks 資訊，包含 Delta、Gamma、Vega、Theta 等，交易人透過 Greeks 可瞭解部位的主要風險來源，例如：倘 Delta 較高，代表標的價格變動對部位價格影響較高。交易人可藉由動態調整部位口數或新增風險互抵部位等方式，觀察整體部位 Greeks 變動情形，瞭解不同投資組合下風險變化。

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平台提供試算部位所需保證金功能，包含選擇權價差組合、混和部位等組合部位，提供部位組合前 / 後之保證金，便於交易人瞭解部位組合或拆解後保證金增減金額。另選擇權保證金會隨契約價格變動，交易人執行情境分析時，平台同時將情境下理論價格代入保證金計收公式，試算情境下保證金，幫助交易人瞭解不同情境下保證金變化情形。

交易人也可透過敏感度分析，快速瞭解投資組合風險狀況。平台會依交易人設定的情境參數，同時分析多個情境下整體部位預估損益等資訊，並畫出不同情境下預估損益曲線圖，協助交易人瞭解哪些情境下部位可能會產生較高風險。交易人可再進一步使用情境分析功能，設定標的價格、波動度及到期日同時變動的情境，以深入瞭解特定情境下各部位風險明細。