鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.8元，預估目標價為657元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.4元上修至27.8元，其中最高估值33.16元，最低估值26.32元，預估目標價為657元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|33.16(33.16)
|37.07
|46.11
|最低值
|26.32(26.32)
|28.68
|33.72
|平均值
|27.93(27.84)
|33.24
|38.4
|中位數
|27.8(27.4)
|33.91
|38.9
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|64,378,910
|79,381,740
|90,218,080
|最低值
|61,850,000
|68,100,000
|74,869,000
|平均值
|63,245,860
|72,670,830
|82,820,200
|中位數
|63,372,000
|72,825,430
|82,929,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.35
|15.24
|16.5
|11.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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