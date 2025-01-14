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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.8元，預估目標價為657元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.4元上修至27.8元，其中最高估值33.16元，最低估值26.32元，預估目標價為657元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值33.16(33.16)37.0746.11
最低值26.32(26.32)28.6833.72
平均值27.93(27.84)33.2438.4
中位數27.8(27.4)33.9138.9

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值64,378,91079,381,74090,218,080
最低值61,850,00068,100,00074,869,000
平均值63,245,86072,670,83082,820,200
中位數63,372,00072,825,43082,929,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.3515.2416.511.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		41,296,21738,672,54938,500,02627,200,786

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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