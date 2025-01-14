鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20元，預估目標價為825元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 14:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.72元上修至20元，其中最高估值21.33元，最低估值19.1元，預估目標價為825元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|21.33(21.33)
|30.43
|34.96
|最低值
|19.1(18.97)
|23.39
|25.71
|平均值
|20.02(19.86)
|26.77
|30.83
|中位數
|20(19.72)
|26
|31.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|110,424,890
|146,860,000
|170,065,330
|最低值
|99,324,000
|114,985,000
|123,631,000
|平均值
|105,126,200
|130,627,750
|145,028,460
|中位數
|104,273,000
|131,855,000
|146,600,170
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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