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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20元，預估目標價為825元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 14:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.72元上修至20元，其中最高估值21.33元，最低估值19.1元，預估目標價為825元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值21.33(21.33)30.4334.96
最低值19.1(18.97)23.3925.71
平均值20.02(19.86)26.7730.83
中位數20(19.72)2631.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值110,424,890146,860,000170,065,330
最低值99,324,000114,985,000123,631,000
平均值105,126,200130,627,750145,028,460
中位數104,273,000131,855,000146,600,170

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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