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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至30元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)提出目標價估值：中位數由32元下修至30元，調降幅度6.25%。其中最高估值83元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予南亞科(2408-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立4位、保守悲觀4位。

南亞科(2408-TW)今(14日)收盤價為26.65元。近5日股價下跌6.16%，相關半導體業近5日下跌3.99%，集中市場加權指數下跌3.61%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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