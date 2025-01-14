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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.62元，預估目標價為41.9元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.57元下修至-1.62元，其中最高估值-1.34元，最低估值-1.67元，預估目標價為41.9元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值-1.34(-1.34)1.825.61
最低值-1.67(-1.88)-2.97-2.07
平均值-1.56(-1.57)-0.291.76
中位數-1.62(-1.57)-0.011.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,248,54066,837,21079,204,650
最低值34,132,00029,226,08039,817,560
平均值35,551,26040,539,53053,494,590
中位數35,439,00037,706,00048,194,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.44.727.42.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,892,30656,952,27585,604,15861,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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