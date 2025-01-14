鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.62元，預估目標價為41.9元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-1.57元下修至-1.62元，其中最高估值-1.34元，最低估值-1.67元，預估目標價為41.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|-1.34(-1.34)
|1.82
|5.61
|最低值
|-1.67(-1.88)
|-2.97
|-2.07
|平均值
|-1.56(-1.57)
|-0.29
|1.76
|中位數
|-1.62(-1.57)
|-0.01
|1.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|37,248,540
|66,837,210
|79,204,650
|最低值
|34,132,000
|29,226,080
|39,817,560
|平均值
|35,551,260
|40,539,530
|53,494,590
|中位數
|35,439,000
|37,706,000
|48,194,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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