瑩碩攜手雅祥開發新型抗凝血劑 爭取成為首發學名藥上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-14 18:57

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瑩碩 (6677-TW) 今 (14) 日宣布，攜手雅祥生醫 (6652-TW) 簽署藥物共同開發合約，鎖定一項全球年銷售額超過 10 億美元的新型口服抗凝血劑，以迴避專利方式進行開發，預計 3 年內完成產品開發，爭取成為首發學名藥上市。

根據合約，雙方將結合各自優勢，共同參與合作標的藥物的開發、生產及銷售事宜，同時共同分擔相關費用與共享產品上市後的銷售利潤，預計 3 年內完成產品開發，初期先在台灣進行生體相等性 (BE) 試驗，並以 2028 年領證為目標。若一切順利，下階段將再攜手進軍國際市場。

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雅祥董事長張鴻仁表示，政府去年底釋出多項有利產業發展的藥價改革方案，其中針對原廠藥逾專利期 5 年內首兩張取得上市證的台灣製造學名藥，最高給予原廠藥相同健保價格，大幅提高業者搶先布局專利即將到期的重磅或利基藥物。

雅祥自兩年前調整營運模式，透過與同業策略合作跨足特殊劑型或利基學名藥產品。總經理張婉雅表示，憑藉瑩碩擁有多項成熟獨特的技術平台，以及拿下國內逾 20 多張首發學名藥證的實績，期待雙方建立長期互利的夥伴關係。

瑩碩總經理顏麟權進一步說明，此次雙方合作的口服抗凝血劑，具有高度選擇性，可直接抑制第 Xa 凝血因子，防止血栓形成，預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風及全身性栓塞，也可用於治療靜脈栓塞，包括深層靜脈栓塞及肺栓塞等。