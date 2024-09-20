瑩碩攜手永信開發心血管藥物 搶攻逾2.7億美元學名藥市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-20 17:52

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瑩碩 (6677-TW) 今 (20) 日宣布，攜手永信 (3705-TW) 旗下美國子公司 Carlsbad Tech 簽署一項心血管藥物的商業化合約，雙方共同拓展美國學名藥市場，搶攻超過 2.7 億美元的商機。

根據雙方合約內容，瑩碩負責藥物的處方開發，Carlsbad Tech 則負責當地的查驗登記、生產與銷售，雙方將共同分擔開發成本，並共享產品上市後的銷售利潤。

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此外，此次合作也約定，未來可增加瑩碩的子公司歐帕將成為藥品上市後的第二製造商，不僅可提升該藥品供應鏈的韌性和競爭力，也有助擴大雙方的美國市場布局。

瑩碩總經理顏麟權說明，此次合作的心血管藥物，瑩碩在台灣已完成開發並取得藥證上市銷售，未來配合美國 FDA 法規，技轉到 Carlsbad Tech。

顏麟權進一步指出，美國是由藥商自行定價，依市場競爭度、購買者議價能力等，決定藥品零售價格及保險支付價格，因此相較台灣市場，美國的學名藥價普遍較高。以本次與 Carlsbad Tech 合作的心血管藥物為例，現美國平均單價是台灣健保價的 4 至 30 倍，待雙方合作的藥品上市後，可望挹注營收與獲利。

顏麟權提到，Carlsbad Tech 從生產到銷售皆有完善營運模式，且擁有全美 50 州的藥品銷售許可證，並打入美國逾 9 成市占的前三大醫藥通路供應鏈，兼具製造與銷售能力，相信透過強強聯手，可望搶下一定市場份額，創造雙贏。