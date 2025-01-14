三洋實業旗下上鋌營造再拿下橋頭國立高科校舍工程達19億元

上鋌營造公司上月決標標下的高雄「橋新安居 A」統包工程金額爲 16.38 億元，其中上鋌營造占比 75.9285%，決標金額爲 12.43 億元。「橋新安居 A」完工後將提供 286 戶社會住宅，預計 2029 年竣工。

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上鋌營造今天決標的國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程，是由上鋌營造與正昇水電工程有限公司、趙建銘建築師事務所共同承攬，預計履約時間到 2028 年 7 月。，此一公共工程金額爲 23.8 億元，上鋌營造占比 79.94%，決標金額爲 19.03 億元。