三洋實業旗下上鋌營造再拿下橋頭國立高科校舍工程達19億元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-14 17:31
繼上月底拿下高雄新橋頭市鎮社宅「橋新安居 A」營建統包工程後，三洋實業 (1472-TW) 旗下 100% 持股的子公司上鋌營造，今 (14) 日再度標下高雄市政府的橋頭國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程，此一公共工程金額爲 23.8 億元，上鋌營造占比 79.94%，決標金額爲 19.03 億元。
上鋌營造公司上月決標標下的高雄「橋新安居 A」統包工程金額爲 16.38 億元，其中上鋌營造占比 75.9285%，決標金額爲 12.43 億元。「橋新安居 A」完工後將提供 286 戶社會住宅，預計 2029 年竣工。
高雄橋頭國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程，主要是因應北高雄半導體產業廊帶成形，為吸引高科技人才進駐，滿足子女教育需求，由政府出資在橋頭新市鎮籌建國立高科實驗高級中學。
上鋌營造今天決標的國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程，是由上鋌營造與正昇水電工程有限公司、趙建銘建築師事務所共同承攬，預計履約時間到 2028 年 7 月。，此一公共工程金額爲 23.8 億元，上鋌營造占比 79.94%，決標金額爲 19.03 億元。
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