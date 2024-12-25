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三洋實業旗下上鋌營造奪高雄新市鎮社宅「橋新安居A」統包工程

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-25 20:46

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三洋實業旗下上鋌營奪高雄新市鎮社宅「橋新安居A」統包工程。(鉅亨網記者張欽發攝)

國家住都中心今 (25) 日指出，高雄新橋頭市鎮社宅「橋新安居 A」及「橋新安居 B」社會住宅新建統包工程決標，其中「橋新安居 A」由上鋌營造公司、詠泓水電工程有限公司、林建宇聯合建築師事務所拿下。

上鋌營造公司爲三洋實業 (1472-TW)100% 持股的子公司，上鋌營造公司指出，「橋新安居 A」統包工程金額爲 16.38 億元，上鋌營造占比 75.9285%，決標金額爲 12.43 億元。


國家住都中心指出，「橋新安居 A」及「橋新安居 B」社會住宅，預計 2029 年竣工，將為高雄市提供 791 戶社宅。

國家住都中心指出，高雄新市鎮「橋新安居 A」、「橋新安居 B」近新中五街及橋新十路口，基地位於高雄新市鎮第一期開發區區段徵收範圍，亦位在橋頭站前生活圈及高雄大學城之間，散步就能到高雄都會公園，生活機能優異；本案基地鄰近台 1 線及國道 1 號楠梓交流道，車行 5 分鐘可抵達捷運青埔站，車行 7 分鐘可抵達台鐵橋頭站，交通十分便捷。

「橋新安居 A」將提供 286 戶、「橋新安居 B」提供 505 戶居住單元，並設置托嬰中心及店鋪，留設綠帶及戶外開放空間。

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