三洋實業旗下上鋌營造奪高雄新市鎮社宅「橋新安居A」統包工程

國家住都中心今 (25) 日指出，高雄新橋頭市鎮社宅「橋新安居 A」及「橋新安居 B」社會住宅新建統包工程決標，其中「橋新安居 A」由上鋌營造公司、詠泓水電工程有限公司、林建宇聯合建築師事務所拿下。

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國家住都中心指出，高雄新市鎮「橋新安居 A」、「橋新安居 B」近新中五街及橋新十路口，基地位於高雄新市鎮第一期開發區區段徵收範圍，亦位在橋頭站前生活圈及高雄大學城之間，散步就能到高雄都會公園，生活機能優異；本案基地鄰近台 1 線及國道 1 號楠梓交流道，車行 5 分鐘可抵達捷運青埔站，車行 7 分鐘可抵達台鐵橋頭站，交通十分便捷。