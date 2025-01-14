護國神山法說會在即 二奈米股喊衝

永誠資產管理處 2025-01-14 17:21

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本週重頭戲即是台積電法說會，在 Q4 營收強勁成長，獲利有望超出原預期下，對其本身或產業鏈來說，都是個潛在利多。

而二奈米的進度也會是重點之一，雖說先進製程導入二奈米尚有段時間，但只要有強勁成長的想像空間存在，對於個股就會有足夠推升作用。

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而在今日股價攻上漲停，並於台股大跌時表現抗跌之 3551 世禾，就是指標公司之一。

先前筆者在去年 Q4，世禾穀價尚未突破上半年高點約 130 元前，整理過「世禾主要提供製程設備之精密清洗服務，應用於半導體、光電設備；屬於設備產業鏈中，偏向中游部分，會先等待上游設備商之各項設備或零組件組裝完成後，再由世禾進行化學及機械除膜與精密洗淨，進行特殊表現處理，以符合下游包括半導體晶圓代工、面板、設備原廠等客戶所需。｣

而在高階製程清洗的領域，比起其他有固定需求之耗材，更具成長空間，主因在先進製程不斷演進之下，化學鍍膜層數越來越多，因此必須之清洗需求也大大提升，而 3 奈米往 2 奈米之過程，需求提升幅度也相當顯著，對於已獲得二奈米等級認證的世禾，就產能很多想像空間。

世禾本就是營收相當穩健的公司，而 12 月份營收再度創高，月增 7.39%，看似應證了我們先前看法「可預期在未來更多先進設備陸續交付晶片生產者後，世禾目前業務穩定之特性，搭配整體接單量提升，將可吸引更多法人追蹤關注｣。另外在一個月前世禾也召開了法說會，以大約三年都沒開法說的企業來說，確實有利提高市場對其關注程度。

台積電股價衝高，對於設備耗材類股之帶動效應，或許越來越有限，主要是大多個股股價已反應不少漲幅，且若今年大量 CoWoS 設備到位，那明年的設備裝機量成長幅度就很難再延續，但耗材需求在全球半導體產能持續提升下，需求是有增不減，成長幅度也將維持較穩定之狀態；從中挑選出在製程難度提高下，受惠幅度較高的細產業類別，會是評價得以進一步拉高的機會。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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