仁寶攜手英特爾等合作夥伴 推伺服器與AI資料中心最新液冷解決方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-23 18:42

‌



仁寶 (2324-TW) 今 (23) 日宣布，與英特爾 (INTC-US)、BP 嘉實多(Castrol)、智惠創富(JWS) 及長江電腦攜手合作，共同推出突破性的 Targeted Flow 液冷技術解決方案，專為高密度伺服器與 AI 伺服器量身打造。

仁寶重點伺服器產品 SD220-8(2U4N) 成為此次合作的核心產品，此最新散熱解決方案運用 Intel Targeted Flow 技術，包括 Targeted Flow Tank 和 Targeted Flow Heat Sink 專利技術，使用 BP 嘉實多浸沒式冷卻液 DC 20，將傳統浸沒式液冷的阻力降低約 3 倍，以提升效能。

‌



仁寶指出，這項技術不僅在散熱技術上有所突破，且為因應高效運算與能源管理的需求，專門為高密度伺服器及 AI 資料中心所設計，目前此技術已經準備大規模部署，並提供英特爾用戶絕佳的散熱性能設計方案。