又有經理人跟單！2家投信各罰120萬元 1年內不得募國外基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-14 17:06

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國內投信業又有經理人跟單挨罰！國泰投信為 2024 年 8 月遭檢調起訴的舊案，復華投信則為新案，皆由證交所例行查核發現，2 家各處罰鍰新台幣 120 萬元，並核處警告，2 位經理人都被解除職務，此外，兩家投信相關業務也將受限，其中，影響最大的為一年內不得募集投資於國外有價證券的基金或 ETF。

金管會證期局主秘尚光琪說明，國泰投信前國泰科技生化基金的李姓經理人於擔任基金經理人期間，有以職務上知悉之消息洩漏予他人，並於基金帳戶從事個股交易期間利用他人帳戶為相同個股買賣，且未依規定向公司申報。

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尚光琪進一步指出，國泰投信此案為代操基金跟單牟利舊案，2023 年已經先行開鍘富邦、保德信兩家投信各 180 萬元，待檢調偵查終結後，證期局獲得具體事證，才會拖到今日予以開罰。

復華投信部分，由於前全權委託投資邱姓經理人於擔任全權委託投資經理人期間，有以職務上知悉之消息，於全權委託投資帳戶從事個股交易期間利用他人帳戶為相同個股買賣，且未依規定向公司申報。

尚光琪說，復華投信與國泰投信內部控制制度的設計與執行未具有效性，未能有效防範利益衝突，且未能有效督導及查核經理人個人交易行為，事後亦未確實進行查證，已影響基金業務的正常執行。

尚光琪表示，2 家投信皆依證券投資信託及顧問法第 103 條第 1 款規定，核處警告，並依同法第 111 條第 7 款處罰鍰 120 萬元。人員部分則依證券投資信託及顧問法第 104 條規定，命令 2 家投信解除 2 位跟單經理人之職務。

國泰與復華投信相關業務也將受到限制，首先，最近 1 年不得申請 (報) 募集投資於國外有價證券之證券投資信託基金案件，但其違法情事已具體改善並經認可者，不在此限，此項業務限制對於投信業者影響相當大。

其次，最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業；第三，最近 3 個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司等；其他包括申請政府基金的全權委託投資業務將受影響。