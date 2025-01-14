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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至7.72元，預估目標價為135元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.64元上修至7.72元，其中最高估值8.03元，最低估值7.17元，預估目標價為135元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.03(8.03)9.239.86
最低值7.17(7.17)8.449.83
平均值7.68(7.63)8.849.85
中位數7.72(7.64)8.799.85

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值58,105,00065,961,00073,860,000
最低值55,039,00061,757,00073,860,000
平均值57,118,00063,711,20073,860,000
中位數57,705,00063,160,00073,860,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.177.573.443.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,584,49364,573,72043,899,50836,096,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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