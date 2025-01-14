鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估上修至7.72元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.64元上修至7.72元，其中最高估值8.03元，最低估值7.17元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.03(8.03)
|9.23
|9.86
|最低值
|7.17(7.17)
|8.44
|9.83
|平均值
|7.68(7.63)
|8.84
|9.85
|中位數
|7.72(7.64)
|8.79
|9.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|58,105,000
|65,961,000
|73,860,000
|最低值
|55,039,000
|61,757,000
|73,860,000
|平均值
|57,118,000
|63,711,200
|73,860,000
|中位數
|57,705,000
|63,160,000
|73,860,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.17
|7.57
|3.44
|3.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
|36,096,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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