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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)目標價調升至825元，幅度約8.55%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 14:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對智邦(2345-TW)提出目標價估值：中位數由760元上修至825元，調升幅度8.55%。其中最高估值950元，最低估值620元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予智邦(2345-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀0位。

智邦(2345-TW)今(14日)收盤價為737元。近5日股價下跌9.69%，相關通信網路近5日下跌3.47%，集中市場加權指數下跌4.5%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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