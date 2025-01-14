〈陸股盤後〉川普團隊擬逐月提高關稅 滬指收復3,200點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-14 16:30

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中國 A 股市場三大指數周二（14 日）收盤同步大漲，滬指收復 3,200 點，知情人士透露，美國總統當選人川普經濟團隊正在討論逐月提高關稅，提振了投資人的信心。

滬指周二收盤勁漲 2.54% 報 3,240.4 點，深證成指驟漲 3.77% 報 10,165.17 點，創業板指勁揚 4.71% 報 2,075.76 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3722 兆元。

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盤面上看，汽車、家電、半導體、傳媒板塊漲幅居前，金融、釀酒、醫藥等板塊均上揚，人形機器人、AI 應用、數據要素、飛行汽車概念等爆發。

據《彭博》周二報導，消息人士表示，川普經濟團隊正在討論逐月提高關稅，以漸進策略增加談判籌碼，並避免通膨飆升。

知情人士稱，其中一個構想是藉由《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）賦予的緊急行政權限，設定每月關稅提高約 2% 至 5%。

目前這項提案仍處於初期階段，尚未提交給川普。

參與計劃的顧問，包括財政部長提名人貝森特（Scott Bessent）、將出任國家經濟委員會主席的哈塞特（Kevin Hassett）、被任命領導經濟顧問委員會的米倫（Stephen Miran）。

川普在總統大選期間表示，將對所有進口商品徵收 10% 至 20% 的最低關稅，並對自中國進口的貨物徵收 60% 或更高的關稅。

此外，中國證監會周一表示，要堅決落實中央經濟工作會議有關穩住股市的要求，加強境內外、場內外、期現貨聯動監測監管，增強工作的前瞻性、主動性、有效性。

證監會說，會會同中國人民銀行（央行）更好發揮 2 項結構性貨幣政策工具效用，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設。加強政策解讀和宣傳引導，及時回應市場關切，進一步穩定市場預期。