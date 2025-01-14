受惠年底工程認列及綠電交易成長 森崴能源、富威能源去年營收雙創新高

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森崴能源表示，台電二期工程進度去年年底前已完成陸上變電所的併網工程，目前持續進行水下基礎結構安裝，並自今年起啟動風機到港組裝、葉片、塔架安裝等工程，目標今年年底竣工。隨著台電二期離岸工程款項進入認列高峰，2025 全年營收可望再創高峰。