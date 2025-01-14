受惠年底工程認列及綠電交易成長 森崴能源、富威能源去年營收雙創新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-14 10:41
受惠年底工程進度認列，加上綠電交易持續成長，森崴能源 (6806-TW) 以及富威電力 (6994-TW)2024 全年營收雙雙寫下新高，森崴能源去年營收 196.29 億元，年增逾 7 成，富威電力去年營收則為 18.87 億元，年增 1.14 倍。
森崴能源 2024 年 12 月營收 39.29 億元，月增 60.64%，年增 42.05%；累計 2024 全年營收 196.29 億元，年增 74.49%。森崴能源指出，受惠台電二期離岸風電工程進度加速認列，以及旗下子公司業務成長，推升 2024 年營收表現。
森崴能源表示，台電二期工程進度去年年底前已完成陸上變電所的併網工程，目前持續進行水下基礎結構安裝，並自今年起啟動風機到港組裝、葉片、塔架安裝等工程，目標今年年底竣工。隨著台電二期離岸工程款項進入認列高峰，2025 全年營收可望再創高峰。
富威電力 2024 年 12 月營收 3.44 億元，月增 1.49 倍，年增 2.54 倍；累計 2024 全年營收 18.87 億元，年增 1.14 倍，為富威電力明 (15) 日掛牌上市搶先開出好彩頭。
富威電力指出，2025 年各大企業加速淨零目標，推升綠電需求，富威電力陸續完成與多家合作夥伴的再生能源購售合約，交易動能轉強。
另外，政府全力推動深度節能政策，加上富威電力在併網型儲能案場持續完工、表後儲能需求提升，為富威電力營運再添成長動能。
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