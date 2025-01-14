川普就職典禮安排公布：每分鐘花3.7萬美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-14 10:56

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美東時間 1 月 20 日，美國候任總統川普即將就任第 47 任總統，總統過渡團隊周一（13 日）公布了就職前後活動安排，包括官方派對、MAGA 集會、大型煙花表演等。

川普團隊公布的就職活動行程有四天，包括在華盛頓特區外川普的高爾夫球場舉行煙花表演及貴賓活動、在他宣誓就職儀式前夕舉行慶祝集會、就職儀式後三場舞會。

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在地點選擇上，川普的幾場就職慶祝活動，都將在他位於維吉尼亞的高爾夫球場舉行，這與最近幾次就職典禮主要在華盛頓特區舉行的情況不同。比如，2021 年拜登就職典禮煙花秀就是在華盛頓國家廣場舉行。

以最近幾任總統的就職標準來看，這次安排的就職舞會只有三場，場次數量相對較少——考慮到川普就職委員會可支配的創紀錄巨額資金，這個數字似乎就顯得更少了：據美媒報導，就職委員會已經籌集了 1.7 億多美元，最終有望籌集到 2 億多美元。

據 OpenSecrets 的計算，川普四天就職活動支出，將相當於平均每分鐘花 3.7 萬美元左右。

相比之下，美國前總統歐巴馬 2009 年的就職典禮，就有 10 場官方舞會和數十場其他非官方活動。他的就職委員會籌集了超過 5,300 萬美元的銀彈。

1997 年，美國前總統柯林頓在第二任期就職典禮上舉行了 14 場官方舞會，打破歷史紀錄，當時就職委員會籌集的資金不到 2,400 萬美元。

2021 年，拜登因新冠肺炎疫情就職時沒有舉辦任何舞會。

由於川普已經提前預告，他上台就會推出幾項大規模經濟政策——包括可能全面徵收關稅，同時削減各種其他稅收和法規。因此，不少美國巨頭都積極向川普團隊獻金，似乎急於緩和雙方關係。