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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至11.92元，預估目標價為270元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.04元下修至11.92元，其中最高估值13.83元，最低估值11.25元，預估目標價為270元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.83(13.83)17.3722.82
最低值11.25(11.25)13.3115.5
平均值11.9(12.01)15.1118.07
中位數11.92(12.04)14.917.81

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值40,110,00049,721,02060,525,620
最低值38,556,00041,420,00048,347,000
平均值38,966,63044,746,37051,319,880
中位數38,877,85044,216,52049,189,460

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.258.865.413.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,043,95032,785,06426,607,47423,398,323

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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