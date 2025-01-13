鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至11.92元，預估目標價為270元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.04元下修至11.92元，其中最高估值13.83元，最低估值11.25元，預估目標價為270元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.83(13.83)
|17.37
|22.82
|最低值
|11.25(11.25)
|13.31
|15.5
|平均值
|11.9(12.01)
|15.11
|18.07
|中位數
|11.92(12.04)
|14.9
|17.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|40,110,000
|49,721,020
|60,525,620
|最低值
|38,556,000
|41,420,000
|48,347,000
|平均值
|38,966,630
|44,746,370
|51,319,880
|中位數
|38,877,850
|44,216,520
|49,189,460
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.25
|8.86
|5.41
|3.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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