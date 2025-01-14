陸證監會召開2025年系統工作會議 力拚形成鞏固市場回穩向好動能

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-14 10:40

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中國證監會周一 (13 日) 召開 2025 年系統工作會議，總結 2024 年工作，深入推進巡視整改，研究部署 2025 年重點工作。會議認為，2024 年，證監會系統統籌推進防風險、強監管、促高質量發展，強本強基、嚴監嚴管，資本市場呈現出積極而深刻的變化。

一是推動出出資本市場新「國九條」和「1+N」政策體系。 國務院出臺《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，證監會會同有關方面制定修訂若干配套檔和制度規則，形成「1+N」政策體系，系統性重塑資本市場基礎制度和監管底層邏輯。

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二是全力維護資本市場平穩運行。會同中央金融辦出台推動中長期資金入市的指導意見，權益類 ETF 規模突破 3 兆人民幣大關。配合中國央行快速推出 2 項結構性貨幣政策工具，證券基金機構互換便利首批操作順俐落地，第二批已正式啟動，261 家上市公司披露回購增持再貸款資訊。

三是堅持依法從嚴監管，首發上市新申報企業現場檢查、現場督導覆蓋面大幅提高到不低於 1/3；四則是持續推動提升上市公司質量和投資價值。會同地方政府全年走訪 1622 家上市公司。多措並舉活躍併購重組市場，披露併購重組交易 2131 單。上市公司實施分紅 2.4 兆人民幣、回購 1476 億人民幣，均創歷史新高。

四是持續推動提升上市公司質量和投資價值。 會同地方政府全年走訪 1622 家上市公司。 多措並舉活躍併購重組市場，披露併購重組交易 2131 單。上市公司實施分紅人民幣 2.4 兆元、回購 1476 億元，均創歷史新高。

五是著力提升資本市場服務高品質發展質效，推出「支援科技十六條」、「科創板八條」等政策文件，支援新質生產力發展。

會議要求，證監會系統要全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，落實中央經濟工作會議、全國金融系統工作會議部署，堅持穩中求進、以進促穩，緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線，統籌把握好穩與進、總量與結構、整體與局部、監管與活力、開放與安全等五方面關係，持續推動資本市場新「國九條」和「1+N」政策體系落地見效，努力實現支持經濟回升向好與推動自身高質量發展的良性互動。

會議指出，中央經濟工作會議對中國經濟面臨的內外部形勢做了全面深刻的分析，為科學研判資本市場發展形勢指明瞭方向。今年資本市場面臨的形勢仍複雜多變，外部輸入性風險加大與內部風險因素交織疊加，但中國經濟底盤穩、優勢多、韌性強、潛能大，應對各種風險挑戰的政策工具多，迴旋餘地大，今年中國宏觀政策取向更積極有為，超預期逆周期調節力度加大，各方合力穩市機制更加健全，資本市場自身投資價值進一步凸顯。

會議還強調，去年以來，證監會系統切實強化政治引領，深入開展黨紀學習教育，扎實做好配合中央巡視及集中整改，縱深推進證監會系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，證監會系統全面從嚴治黨嚴的氛圍持續鞏固。下一步，要深入學習貫徹中央關於全面從嚴治黨的決策部署和二十屆中央紀委四次全會精神，進一步加強黨對資本市場的全面領導，堅持「兩個責任」貫通協同，全面加強證監會系統黨的建設。