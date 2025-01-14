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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies IncITCI-US的目標價調升至113元，幅度約5.12%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)提出目標價估值：中位數由107.5元上修至113元，調升幅度5.12%。其中最高估值140元，最低估值87元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Intra-Cellular Therapies Inc評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Intra-Cellular Therapies Inc今(14日)收盤價為127.25元。近5日股價上漲5.12%，標普指數下跌1.94%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ITCI市場預估目標價

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Intra-Cellular Therapies Inc127.1934.07%

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