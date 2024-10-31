鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies IncITCI-US的目標價調升至100元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 04:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)提出目標價估值：中位數由95元上修至100元，調升幅度5.26%。其中最高估值130元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Intra-Cellular Therapies Inc評價：積極樂觀14位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Intra-Cellular Therapies Inc今(31日)收盤價為85.55元。近5日股價下跌5.26%，標普指數下跌0.31%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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