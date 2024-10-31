鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估下修至-0.61元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-31 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.6元下修至-0.61元，其中最高估值-0.45元，最低估值-0.8元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.45(-0.45)
|3.2
|7.49
|11.68
|最低值
|-0.8(-0.8)
|-0.43
|0.87
|4.26
|平均值
|-0.61(-0.6)
|0.6
|3.59
|7.73
|中位數
|-0.61(-0.6)
|0.62
|3.42
|7.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.77億
|10.69億
|16.30億
|23.87億
|最低值
|6.56億
|8.10億
|11.01億
|15.17億
|平均值
|6.68億
|9.19億
|13.70億
|19.40億
|中位數
|6.68億
|9.20億
|13.83億
|19.85億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.68
|-3.23
|-3.50
|-2.72
|-1.46
|營業收入
|6萬
|2,281萬
|8,380萬
|2.50億
|4.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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