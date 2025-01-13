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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至6.86元，預估目標價為143.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.05元下修至6.86元，其中最高估值9.05元，最低估值5.9元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.05(9.05)10.8117.6417.81
最低值5.9(5.9)5.38.2410.46
平均值6.9(7.06)8.3712.2413.37
中位數6.86(7.05)8.6711.7712.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,623.28億1,729.80億1,512.97億
最低值1,115.10億1,047.60億1,208.98億
平均值1,421.82億1,357.80億1,352.66億
中位數1,440.09億1,345.49億1,356.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-9.062.9723.2715.48
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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