鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至6.86元，預估目標價為143.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.05元下修至6.86元，其中最高估值9.05元，最低估值5.9元，預估目標價為143.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.05(9.05)
|10.81
|17.64
|17.81
|最低值
|5.9(5.9)
|5.3
|8.24
|10.46
|平均值
|6.9(7.06)
|8.37
|12.24
|13.37
|中位數
|6.86(7.05)
|8.67
|11.77
|12.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,623.28億
|1,729.80億
|1,512.97億
|最低值
|1,115.10億
|1,047.60億
|1,208.98億
|平均值
|1,421.82億
|1,357.80億
|1,352.66億
|中位數
|1,440.09億
|1,345.49億
|1,356.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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