search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至7.4元，預估目標價為144.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-15 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.53元下修至7.4元，其中最高估值9.6元，最低估值6.72元，預估目標價為144.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.6(9.6)14.3617.216.92
最低值6.72(6.72)7.5410.3511.7
平均值7.67(7.7)10.8612.6113.9
中位數7.4(7.53)10.8112.2613.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,823.99億1,844.43億1,747.35億
最低值1,338.94億1,185.88億1,257.57億
平均值1,480.87億1,422.46億1,439.04億
中位數1,451.40億1,359.96億1,390.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.77-9.062.9723.2715.48
營業收入1,074.43億636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

相關行情

台股首頁我要存股
菲利浦66135.42-0.68%

延伸閱讀


Empty