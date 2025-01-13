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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADRZK-US的目標價調升至39.18元，幅度約9.67%

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR(ZK-US)提出目標價估值：中位數由35.73元上修至39.18元，調升幅度9.67%。其中最高估值51.62元，最低估值31.66元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR評價：積極樂觀7位、保持中立0位、保守悲觀0位。

ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR今(13日)收盤價為27.79元。近5日股價下跌9.67%，標普指數下跌1.94%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZK市場預估目標價

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ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited Sponsored ADR27.79-2.01%

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